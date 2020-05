tmw Sassuolo, oggi il primo vero allenamento collettivo al Mapei Football Center

Finalmente, tutti insieme! Al Mapei Football Center del Sassuolo cancelli riaperti da tre settimane ma solo quest'oggi i calciatori neroverdi si sono recati e allenati in maniera collettiva presso il centro sportivo del club. La squadra si è allenata questa mattina, agli ordini di mister Roberto De Zerbi e del suo staff, insieme, in un'unica sessione. La formazione neroverde, nella giornata di sabato scorso, aveva iniziato a riassaporare le vecchie sensazioni con l'allenamento collettivo ma con i ragazzi suddivisi in due gruppi, uno al lavoro al mattino, l'altro nel pomeriggio. Quest'oggi, confermata la modalità collettiva, con i giocatori divisi in vari gruppi di lavoro ma in una unica sessione, nel rispetto delle linee guida e del protocollo pubblicati dal Ministero dello Sport. In questa prima fase di ripresa tutto è variabile quindi nei prossimi giorni potrebbero essere confermate le sessioni uniche o, come sabato, i calciatori potrebbero allenarsi in due sessioni.