tmw Sassuolo, ottimismo per il transfer per Ayhan. Il Dusseldorf fa muro

Il Fortuna Dusseldorf sta cercando di prendere tempo per la questione di Kaan Ayhan. Il difensore della nazionale turca poteva liberarsi entro il 31 luglio per 2 milioni di euro di clausola rescissoria, in seguito alla retrocessione del club in Zweite Bundesliga. Il club sostiene che i soldi siano arrivati fuori tempo massimo e, per questo, da due settimane fa muro per concedere il transfer.

OTTIMISMO SASSUOLO - I neroverdi hanno già versato la clausola rescissoria e sono convinti di concludere l'operazione nelle prossime ore. La situazione è comunque ingarbugliata, perché il Fortuna Dusseldorf crede che il bonifico sia arrivato in ritardo e che quindi la clausola fosse scaduta e non sfruttabile. Finché il club tedesco non darà il via libera Ayhan non si può allenare con il Sassuolo (che comunque non è in ritiro).