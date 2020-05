tmw Sassuolo, parla Ciccio Caputo: “Il Governo faccia chiarezza, vogliamo tornare a giocare”

“Il calcio per noi è un lavoro. Con i giusti modi e la giusta sicurezza vogliamo tornare in campo. Il Governo deve fare chiarezza, qui si rimanda tutto, sempre, di quindici giorni in quindici giorni. Bisogna prendere una decisione”. Così a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’attaccante del Sassuolo, Ciccio Caputo. “Vorremmo tornare in campo rispettando tutte le disposizioni. È da troppo tempo - continua Caputo - che rimandano. Fortunatamente ci sono ancora i tempi per poter definire i protocolli medici e concludere la stagione, se la situazione sanitaria continuerà a migliorare come evidente dalle tendenze in atto“.