TMW - Sassuolo, Peluso: "Lukaku non lo scopro io. Ora servono punti"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di Sassuolo-Inter 3-4 è intervenuto in zona mista il difensore neroverde Federico Peluso: “Sicuramente Lukaku non è un attaccante che devo scoprire io, viene dal Manchester United, ha tante qualità, è un giocatore forte. Nel calcio quando non rispetti le aspettative sembra che fai poco, ma non sta a me parlare di Lukaku. I suoi numeri e le sue prestazioni parlano per lui”.

Sul momento del Sassuolo: “Io penso che a prescindere da tutto era una partita particolare, con tante emozioni, avevamo lavorato concentrati, abbiamo sbagliato qualche episodio su cui dovremo lavorare, ma ci portiamo a casa la reazione positiva. Abbiamo segnato tre gol a una squadra che fin qui ne aveva subiti pochissimi”.

Sulla difesa e l’approccio alla gara: “Sicuramente è una situazione che dobbiamo migliorare, partire con l’handicap non è facile. Dobbiamo cercare di risolvere queste problematiche”.

Sul Verona: “Bisogna ricominciare a portare a casa i punti. Abbiamo sbandato in qualche occasioni, ma dalla prossima dobbiamo portare a casa qualcosa”.