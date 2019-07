TMW - Sassuolo, Peluso: "Se ci salviamo presto possiamo alzare l'asticella"

Fonte: dall'inviato Antonio Parrotto

Al termine della partita amichevole vinta con largo scarto nei confronti del Ciliverghe, Federico Peluso, terzino del Sassuolo, ha parlato ai media presenti: "Siamo carichi di lavoro, com'è giusto che sia. I test ci servono per conoscersi, soprattutto con i nuovi. Ci prepariamo al primo turno di Coppa Italia, la prima ufficiale per noi. Il mister ha un metodo di gioco diverso da quello che facevano da altre parti, e anche noi proviamo ad aiutare i nuovi arrivi. Piano piano stiamo crescendo. Il nostro obiettivo è sempre una salvezza tranquilla, e speriamo di arrivarci prima possibile. Se poi raggiungeremo presto l'obiettivo, magari potremo alzare l'asticella. Sarà il mister a valutare tutto, abbiamo tanti giovani nuovi e speriamo che si inseriscano nel migliore dei modi. Abbiamo preso calciatori importanti. Siamo solo agli inizi, al campionato manca tanto e il campionato è ancora aperto: possono cambiare molte cose. Per ora pensiamo a crescere e farci trovare subito pronti. Sono arrivati Traorè, Obiang... Gente di livello. Mi hanno sorpreso ma già li conoscevamo. Il bilancio delle amichevoli è positivo, poi giudicherà il mister, ma stiamo crescendo. C'è un metodo da capire, meccanismi da far funzionare per tutti e undici", le sue parole riprese da TuttoMercatoWeb.com.