TMW - Sassuolo, per il ruolo di ds contatti per Bonato e Rossi

© foto di Federico De Luca

Dopo l'esperienza negativa della scorsa annata, il Sassuolo sta pensando a un cambio in organico. Fuori il direttore sportivo Angelozzi, dentro un uomo di fiducia di Squinzi. I contatti, in questo senso, sono fra il club neroverde e Nereo Bonato, oltre che a Giovanni Rossi, per un periodo al Cagliari.