Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Federico De Luca

Lukas Haraslin nuova idea per l'attacco del Sassuolo: l'ex Parma, cresciuto nel Settore Giovanile ducale dall'ex responsabile Francesco Palmieri, ora passato in neroverde, è l'ultima idea per rafforzare un reparto avanzato che difficilmente avrà a disposizione Caprari (verso Parma). In forza al Lechia Gdansk, lo slovacco conta anche due presenze in Serie A.