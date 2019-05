TMW - Sassuolo, per l'estate Ascoli, Cremonese e Perugia su Marin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una stagione da protagonista a Catanzaro e una a Pisa per Marius Marin, centrocampista di proprietà del Sassuolo, potrebbe essere arrivato il momento del salto di categoria. Il giocatore rumeno, infatti, in estate rientrerà ai neroverdi, ma su di lui ci sono già gli interessi di tre club della cadetteria come Ascoli, Cremonese e Perugia.