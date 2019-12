© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non accenna a diminuire il pressing del Benfica per Gianluca Scamacca. L'attaccante dell'Under21 di proprietà del Sassuolo è l'obiettivo caldo dei lusitani per il mercato di gennaio e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, prima di Natale è stato programmato un summit fra le dirigenze dei due club assieme all'agente Paolo Paloni.

Scamacca (20) attualmente in prestito all'Ascoli con la maglia del club bianconero ha messo a referto in stagione dieci gol in 14 presenze fra Serie B e Coppa Italia.