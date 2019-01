Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Federico Gaetano

L'incontro tra Facundo Ferreyra e il Sassuolo ha generato una fumata bianca, almeno per quel che riguarda il rapporto contrattuale. I neroverdi vogliono chiudere per il centravanti argentino del Benfica - che intanto continua a chiedere 10 milioni di euro per il riscatto, mentre gli emiliani sono fermi a 7 più bonus - in prestito gratuito, ma va limato qualche dettaglio burocratico. Domattina nuovo contatto.