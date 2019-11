TMW - Sassuolo, Romagna: "Ora dobbiamo lavorare sulla continuità"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Parrotto

Dopo la vittoria per 3-1 sul Bologna, in casa Sassuolo ha parlato il difensore Filippo Romagna: “L’importante era prendere i tre punti in casa che abbiamo voluto fortemente. Abbiamo proposto un bel gioco, dobbiamo continuare su questa strada perché c’è stata una svolta dal punto di vista dell’atteggiamento: a giocare siamo sempre stati bravi, ma il cambio c’è stato, anche in allenamento, forse è una mentalità nuova. Ora dobbiamo lavorare sulla continuità. E già oggi nella ripresa non abbiamo smesso di giocare, anzi, abbiamo proposto il nostro gioco da dietro, palla a terra”.

Nota conclusiva sulla difesa: “Sono contento, dietro siamo parecchi e tutti bravi, se non gioca uno può giocare l’altro senza problemi. Stiamo tutti bravi”.