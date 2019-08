Fonte: Luca Bargellini

Marco Sala è già vicino all’addio al Sassuolo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il terzino ex Inter, arrivato in neroverde nell’ambito dell’operazione che ha portato in nerazzurro Stefano Sensi, lascerà l’Emilia nelle prossime ore. Il calciatore è vicinissimo al trasferimento in prestito in Serie B, alla Virtus Entella.