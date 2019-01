Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente Besiktas per Mauricio Lemos: salta il trasferimento in Turchia del difensore uruguaiano. Il Sassuolo, stando a quanto raccolto da TMW, non ha infatti trovato l'accordo sulle condizioni dell'affare con la squadra di Istanbul e non sembrano esservi margini per una riapertura della trattativa.