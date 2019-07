© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si decidere la prossima settimana il futuro di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo e della Nazionale U20. Come già emerso sul giocatore ci sono tre piste calde in Serie B: Ascoli, Perugia e Pescara. Al momento la squadra da considerarsi in pole è quella marchigiana, in virtù di un nuovo progetto tecnico particolarmente interessante legato al nuovo tecnico Paolo Zanetti. Niente, però, è ancora deciso. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore e il suo entourage si prenderanno tutto il weekend per riflettere sulla decisione, rimandando ogni tipo di scelta alla prossima settima.