Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Sassuolo è pronto a chiudere già per gennaio l'acquisto di Merih Demiral, difensore classe '98 dello Sporting CP attualmente in prestito all'Alanyaspor. Un affare, secondo quanto raccolto da TMW, da 6,5 milioni di euro complessivi, col giocatore nel giro della Nazionale turca che sarà poi in orbita futura Juventus.