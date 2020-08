tmw Sassuolo, si valuta il centrocampista del Benfica Alfa Semedo. C'è anche il Besiktas

Alfa Semedo valutato dal Sassuolo. Il centrocampista classe '97, di proprietà del Benfica e reduce dal prestito al Nottingham Forest della scorsa stagione, sarebbe tra i vari profili presentati alla dirigenza neroverde per rinforzare la mediana in vista del prossimo campionato. Sul giocatore, che nel 2019-2020 ha collezionato 26 presenze e due gol in Inghilterra, è forte però anche il pressing del Besiktas in Turchia.