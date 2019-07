Fonte: Antonio Parrotto

Il Sassuolo ha fatto un sondaggio per Alessio Riccardi, talentuoso centrocampista 2001 della Roma, pallino dei dirigenti neroverdi (ci provarono anche lo scorso anno). L'operazione resta comunque complicata. Inoltre, in occasione del passaggio di Di Francesco alla SPAL, il club ferrarese ha avuto anche un contatto con lo stesso Sassuolo per il difensore Magnani (è la prima alternativa, al momento, a Bonifazi). Si parla di prestito con obbligo come per Di Francesco.