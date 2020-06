tmw Sassuolo, tanti club su Tripaldelli che non rinnoverà: la situazione

Il calciomercato in Italia quest'anno aprirà ufficialmente più tardi del solito, ma i club stanno già cominciando a muoversi ed a programmare il proprio futuro. È il caso di Parma, Torino, Bologna e Levante che hanno manifestato il proprio interesse nei confronti di Alessandro Tripaldelli, terzino sinistro classe '99 del Sassuolo. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il nazionale Under 21 non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 ed è pronto a prendere in considerazione tutte le offerte che giungeranno alla società neroverde. Gli addetti ai lavori lo segnalano in gran forma e, come lecito alla sua età, voglioso di conquistarsi una maglia da titolare che però De Zerbi non sembra volergli concedere, vista anche l'ultima mancata convocazione per la gara con l'Atalanta. Le offerte per Tripaldelli però certo non mancano, tanti club lo gradiscono e soprattutto dall'estero risultano esserci sondaggi e proposte davvero interessanti.