Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Sassuolo è sempre alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, ci sarebbe stato un contatto tra la dirigenza neroverde e il Chelsea per il brasiliano Kenedy. Il giocatore piace tanto a De Zerbi, ma il tempo stringe e l'operazione non è facile da definire.