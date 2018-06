TMW - Sassuolo, torna Giovanni Rossi come ds. Da oggi operativo

© foto di Federico De Luca

Scelta fatta, a breve dovrebbe essere anche ufficiale: il ruolo di direttore sportivo del Sassuolo torna a Giovanni Rossi, operativo proprio da oggi al fianco dell'amministratore delegato Carnevali. Ha da poco lasciato il Cagliari dopo i risultati poco convincenti nella sua prima stagione in Sardegna, ma i neroverdi non hanno certo dimenticato il contributo dato nei primi anni di Serie A e lo hanno riportato al Mapei Stadium. In panchina, è fatta per l'arrivo di Roberto De Zerbi.