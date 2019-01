Fonte: di Raimondo de Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cerca rinforzi in difesa il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Il tecnico del club neroverde ha chiesto espressamente un uomo d'esperienza come Fabio Pisacane: per il centrale del Cagliari la trattativa sarebbe ben avviata e potrebbe anche andare in porto a giorni.