© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Tripaldelli non si muoverà dal Sassuolo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, la società neroverde non vuole privarsi del classe ‘99 in questa sessione di mercato a titolo definitivo. Il contratto dell’ex Crotone scade a giugno 2022 e non c’è, da parte sua, alcuna volontà di rinnovare. Il club emiliano adesso sta prendendo in esame solo le richieste di prestito, soluzione non gradita al terzino dell’Italia Under 21 che, forte di tantissimi corteggiamenti, accetterebbe un trasferimento solo a titolo definitivo. Tripaldelli rimarrà dunque fino alla fine della stagione a disposizione di De Zerbi, ma c’è da scommettere che in estate saranno diverse le società che si faranno avanti per acquistarlo ed il Sassuolo dovrà accontentarlo se vorrà monetizzare da lui.