TMW - Sassuolo, Tripaldelli tra permanenza e cessione: c'è il Frosinone

Il recente Mondiale Under 20 ha messo in vetrina Alessandro Tripaldelli (20), esterno mancino di proprietà del Sassuolo ma reduce dalla parentesi al Crotone. L'ex PEC Zwolle, sotto contratto fino al 2022 con i neroverdi, rientra alla base in attesa di evoluzioni sul fronte mercato. Il classe '99 ha riscosso apprezzamenti in Italia e non solo, come testimonia l'interesse degli inglesi del Brentford. In Serie B, invece, il Frosinone lo osserva ma tutto dipenderà dalle intenzioni del club neroverde: priorità alla permanenza al Sassuolo, altrimenti saranno valutate le possibili destinazioni.