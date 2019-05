TMW - Scaroni a Casa Milan: no comment su Maldini

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Giornata importante per il Milan, con Paolo Maldini che potrebbe dare la sua risposta definitiva alla proposta ricevuta dalla società per diventare il nuovo direttore tecnico. Intanto il presidente rossonero, Paolo Scaroni, è arrivato da pochi minuti a Casa Milan, ma non ha rilasciato alcun commento sullo stesso Maldini.