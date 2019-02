TMW - Scaroni: "Il Milan non odia l'Inter, nuovo San Siro insieme"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato questa mattina durante l'evento organizzato da 'Fratelli Beretti', sponsor dei due club meneghini. "Noi crediamo molto nella qualità del gioco e nell'eccellenza, crediamo nell'etica del fare le cose e avere uno sponsor che ha valori affini ai nostri mi piace molto. San Siro? E' un bel campo, ma dobbiamo fare tante cose. Abbiamo lanciato il progetto insieme all'Inter e l'inversione a U del Milan che in un primo momento aveva detto di andare un po' per i fatti suoi, invece di andare avanti col club nerazzurro, l'ho un po' pilotata io. A differenza di Roma, chi è tifoso del Milan non odia chi tifa Inter. Io non la penso così: un giorno dinanzi a tifosi rossoneri ho detto che se vedo una gara di Champions in cui si sfidano Inter e Tottenham, e il Milan non c'è, io tengo per l'Inter. Noi non abbiamo a Milano questa antitesi, per fortuna. Ora ci siamo lanciato insieme in questo progetto stadio e ci credo moltissimo, avremo lo stadio più bello del mondo".

Ancora Scaroni su San Siro: “Noi non abbiamo presentato un progetto, ma la progettualità. Non c’è solo lo stadio, ma anche altre situazioni. Abbiamo presentato una proposta complessiva. Le due ipotesi, stadio nuovo e ammodernamento di San Siro. Vogliamo dare uno stadio di grande livello a Milano, che faccia Milano la capitale del calcio. Forse nuovo sarebbe più facile, ma ci sono anche ristrutturazioni di livello come Anfield. Nei prossimi mesi ne sapremo di più".

Sul progetto: "Gli stadi sono fuori dal FFP. Di advisor ne abbiamo una quantità. Noi italiani e noi milanesi siamo rimasti indietro a livello di stadi. Inghilterra, Spagna e Germania hanno già fatto le cose che dobbiamo fare. Questo ci permette di copiare le eccellenze. Non dobbiamo inventarci come accogliere le famiglie. Al Bernabeu ci sono 7 ristoranti. La Juventus l’ha fatto in tempi recenti. Noi Milano, capitale del calcio mondiale, dobbiamo prendere le esperienze migliori e metterle nel nostro stadio".