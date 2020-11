tmw Schachner: "Sorpreso dal Sassuolo. Ibra, 39 anni e non sentirli, che potenza"

Nel corso dell'intervista a TMW con Walter Schachner si è parlato anche del nostro campionato: "Lo seguo spesso anche se adesso senza spettatori ci sono molte meno emozioni. Non è calcio", ha detto l'ex attaccante di Cesena, Torino e Avellino.

Che cosa l'ha colpita della nostra serie A?

"Sono sorpreso dal Sassuolo, incredibile ciò che sta facendo. L'Atalanta mi piace, anche per il modo con cui ha vinto a Liverpool"

E tra gli attaccanti chi le piace?

"Ibra. Ha 39 anni, è incredibile. Come Ronaldo e Messi bada molto al suo corpo e se sta bene fa grandi cose. E' un giocatore di potenza, tiene bene la palla; con il suo istinto sa dove va la palla e di testa è fortissimo".

Segue anche il suo Torino?

"Mi dispace per come sta andando in campionato perchè quest'anno devono stare attenti. Sono partiti male ma il calcio a volte è così"

E la Juve con Pirlo?

"Serve tempo, deve fare esperienza come allenatore, è giovane. La Juve ha la potenza in sè per andare più forte".