TMW - Schone eroe dell'Ajax in Serie A? E' un'idea della Fiorentina

Lasse Schone da Glostrup, Danimarca, è lo straniero con più presenze con la maglia dell'Ajax. Lasse Schone, classe 1986, è il perno silenzioso e invisibile del centrocampo degli ajacidi. Quelli che hanno eliminato il Real Madrid e la Juventus, in Champions League. Lasse Schone, quantità e solidità per la mediana di Erik ten Hag, nella stagione del nuovo sogno della formazione di Amsterdam. Sarà l'ultimo in Olanda per Schone? Le possibilità ci sono. A trentatre anni può puntare a un'ultima, breve ma significativa, esperienza altrove. E tra le destinazioni principali potrebbe esserci l'Italia. L'entourage di Schone è al lavoro per un eventuale trasferimento in Serie A del danese, tra le possibilità ci sarebbe anche la Fiorentina. Che vivrà un'estate di rifondazione, di rivoluzione. E che sulla sua scrivania, da qualche settimana, ha anche il nome di Lasse Schone da Glostrup.