TMW - Schwarz: "Mi piace Gedson. Contento per Ackermann viola"

Nel corso dell'intervista a TMW Stefan Schwarz ha parlato anche di alcuni calciatori portoghesi e svedesi. Lui che conosce molto bene il Portogallo (vive a Lisbona), ha detto: "C'è sempre un gruppo di giovani bravi, il Benfica lavora bene: Joao Felix, centrocampista del '99 è forte, ha un gran potenziale e un bel futuro così come Gedson. La Svezia? Mi fa piacere che nella primavera della Fiorentina sia arrivato un giovane svedese, Ackermann, centrocampista molto interessante. Con Bigica potrà far bene, ha buone caratteristiche ma è molto giovane: spero possa mantenere la tradizione degli svedesi a Firenze. Forsberg mi piace molto e può fare la differenza, bravo nell'uno contro uno, ha buona velocità e visione di gioco. Sarebbe bello vederlo in Italia"