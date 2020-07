tmw Scomparsa Vatta, Lentini: "Per me un secondo papà, ero il suo cocco"

Gigi Lentini, ex giocatore cresciuto nel vivaio del Torino, ricorda Sergio Vatta, scomparso oggi a 82 anni. Questo il suo commento ai microfoni di TMW: "C'era un rapporto speciale tra di noi, per me non è stato un semplice allenatore ma anche un secondo papà. L'ho avuto in Primavera, insieme abbiamo vinto tutto ciò che c'era da vincere - ha continuato il classe 1969 - e ci ha insegnato tutto. Era un maestro, anche di vita: con lui siamo diventati uomini, in tanti siamo anche diventati calciatori". Lentini ricorda anche un aneddoto legato a Vatta: "In partita si scaldava spesso, urlava e sbraitava contro i miei compagni - ha svelato l'ex Toro - e lo faceva con tutti, ma non con me: ero il suo cocco, non mi ha mai sgridato".