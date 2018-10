TMW - Scout di Roma e Barcellona alla Dacia Arena per Italia-Belgio

Fonte: Dal nostro inviato Simone Lorini

La sfida fra le formazioni Under 21 di Italia e Belgio è sicuramente un palcoscenico importante per tanti giovani talenti. Come raccolto da TMW alla Dacia Arena di Udine, sede della sfida fra le due formazioni, sono presenti scout di Barcellona ed Udinese per seguire da vicino alcune dei giovani più interessanti del panorama europeo.