TMW - Scudetto, le percentuali di Legrottaglie: "55% Juve, 45% Napoli"

© foto di Federico De Luca

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW per parlare di Igor Tudor, da oggi nuovo allenatore dell'Udinese (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE) , Nicola Legrottaglie s'è soffermato anche sul momento della Juventus e ha detto la sua sulle percentuali Scudetto: "Non credo domenica la Juve abbia giocato per pareggiare, la Juventus la conosco bene e gioca sempre per vincere. Di fronte però c'era un Napoli che non ha permesso ai bianconeri di far il solito match. Sono più i meriti dei partenopei che i demeriti dei campioni d'Italia".

Percentuali Scudetto a quattro turni dalla fine?

"Dico 55% Juventus e 45% Napoli".