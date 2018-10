TMW - Seedorf: "Sempre preferito Ronaldo a Cristiano Ronaldo"

Tanti i temi affrontati nel TMW News di oggi, 29 ottobre 2018. Si parte con Napoli-Roma, sfida conclusa in parità e con le parole di Dries Mertens, autore del gol del pareggio che ha chiesto più spazio. Poi il ritorno alla vittoria del Milan e l'impatto sul mondo Juventus di Cristiano...

Eurorivali - Plzen, torna il successo e il primo posto in classifica

Eurorivali - Manchester United, Mou respira. Altro gol per Martial

Eurorivali - Valencia, continua la pareggite. 14° posto, così non va

Lazio, Badelj: "Buon momento, stasera dobbiamo fare passo in avanti"

Inter, Keita: "Partita da vincere. Vogliamo restare in alto"

Fiorentina, accelerata e incontro per Yazici

Inter, Gardini: "Una proprietà forte come Suning non ha obiettivi medi"

Eurorivali - Dudelange, sei gol in coppa dopo il ko in Europa

TOP NEWS Ore 20 - Inter su Palacios. Fiorentina, accelerata per Yazici

Eurorivali - Olympique Marsiglia, per Garcia una settimana durissima

Real Madrid, via Lopetegui. Panchina provvisoriamente a Solari

Real Madrid, panchina a Solari. Ma solo per il momento

Nel corso dell'intervista rilasciata a TMW a margine del Golden Foot, il ct del Camerun Clarence Seedorf s'è così espresso sul confronto Cristiano Ronaldo-Ronaldo Luís Nazário de Lima: "Io ho sempre nominato Ronaldo il fenomeno quando mi hanno chiesto il giocatore più forte con cui abbia mai giocato. Cristiano è fantastico, sta facendo cose straordinarie, non voglio sminuire nulla, ma io a questa domanda ho sempre risposto il Ronaldo brasiliano perché l'ho sempre ritenuto di un altro livello".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy