Nel corso della presentazione del libro Romanzo SPAL del giornalista ferrarese Mauro Malaguti, il tecnico spallino Leonardo Semplici ha commentato così il momento dei biancazzurri: "Dopo cinquant'anni, la SPAL è tornata in un campionato più consono a quella che è sempre stata la sua storia e speriamo di mantenere la categoria il più a lungo possibile. Anche quest’anno proveremo a fare una stagione più adatta a quelle che sono le nostre possibilità e caratteristiche. Guidare la SPAL è un onore, anche se per il momento la squadra non ha risposto alle aspettative che volevano dare alla nostra gente. Attraverso l’unità penso che ci toglieremo diverse soddisfazioni. Magari già da San Siro? Sarebbe bello, ma difficile. Ogni partita comunque parte sempre da zero a zero".