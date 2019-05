Fonte: dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici in occasione del premio ricevuto al Gran Galà del Calcio organizzato da Adiscop ha parlato della stagione appena conclusa, che ha visto gli emiliani salvarsi senza affanni, e del proprio futuro: “Abbiamo ottenuto una conferma importante in una categoria prestigiosa, per altro con settimane d’anticipo. Questo la dice lunga sul valore dei ragazzi. Il premio va anche alla società e al ds Vagnati che mi hanno messo a disposizione una grande squadra. - continua Semplici – Futuro? Ho un contratto con la SPAL e devo molto a questi dirigenti che mi hanno scelto quattro anni fa. Sono riconoscente, ma come è giusto che sia, sono anche ambizioso e mi piacerebbe fare un passetto avanti. Vedremo”.