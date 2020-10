tmw Semplici: "Sì è vero, c'è stata la possibilità di andare a guidare il Genoa"

vedi letture

Nel corso dell'intervista rilasciata ai nostri microfoni, l'ex tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha confermato che questa estate era in contatto con il Genoa per un suo possibile approdo in rossoblù per il dopo Davide Nicola: "Sono stato accostato a diverse panchine e mi fa piacere. Se n’era parlato, ma ci sono momenti in cui le cose vanno per il meglio e altri in cui devi aggiornarti e metterti in discussione. Sicuramente ho voglia di rientrare", ha detto Semplici.

Clicca qui per l'intervista integrale a Leonardo Semplici