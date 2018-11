TMW - Sensi: "C'è carica e determinazione. Berardi vuole riprendersi l'Italia"

Fonte: Dal nostro inviato, Niccolò Ceccarini

Stefano Sensi, regista del Sassuolo, fresco di prima convocazione nella Nazionale maggiore ha rilasciato una intervista da Coverciano: "Per me è una gioia immensa, indescrivibile. Ora che sono qui voglio godermi questo momento e darò tutto per essere a disposizione del mister".

Come hai visto questo gruppo?

"Il primo obiettivo è finire in testa il girone di Nations League. C'è carica e determinazione, sono fiducioso per la sfida contro il Portogallo".

Il Portogallo senza Cristiano Ronaldo è un'altra cosa?

"Ronaldo è Ronaldo, non averlo in squadra è una brutta tegola. Ma noi pensiamo solo a noi stessi".

Che vuol dire per te questa convocazione?

"E' una grande cosa, manca ancora tanto in campionato e devo ancora giocare tante gare. E' la mia prima convocazione e spero ce ne siano tante altre".

Quanto Berardi ha voglia di prendersi la Nazionale?

"Domenico è un ragazzo determinato e sa quello che vuole, ha passato un anno difficile ma ora sta bene e vuole riprendersi anche la Nazionale".

Cosa ti ha detto De Zerbi dopo la convocazione?

"Mi ha consigliato di divertirmi, perché quella della Nazionale è una grossa opportunità e un traguardo".

L'Italia può battere il Portogallo?

"Si, i giocatori sono quelli giusti e questo ambiente ha voglia di rinascere. Potremo dare del filo da torcere al Portogallo".