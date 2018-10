TMW - Sensi e il Sassuolo, avanti insieme: rinnovo fino al 2023

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefano Sensi e il Sassuolo, avanti insieme. Perché il ventitreenne di Urbino sta conquistando sempre più spazio e minutaggio nella formazione di Roberto De Zerbi. Che lo considera colonna portante del suo progetto, dell'oggi e del domani. Per questo il club di Giorgio Squinzi è pronto a blindarlo: contratto adesso in scadenza nell'estate del 2020, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com è in dirittura d'arrivo il nuovo accordo fino al giugno del 2023.