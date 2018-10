Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della riunione in Lega, la Serie A ha diramato il seguente comunicato. "Si è riunita oggi a Milano l'Assemblea della Lega Serie A, sotto la presidenza di Gaetano Micciché, alla presenza di tutte le venti Società. Il Presidente ha dato lettura della piattaforma programmatica elaborata e approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Lega Serie A per l'elezione federale del prossimo 22 ottobre. Tra i punti elettorali, la modifica della governance della Figc, la riforma della giustizia sportiva, il miglioramento dell'attività della Covisoc, la modifica dei format dei campionati, i temi del Club Italia, delle seconde squadre e della Serie A femminile. L'Assemblea rimarrà aperta fino a venerdì 5 ottobre per permettere a tutte le società di contribuire con eventuali integrazioni al programma e verificare la possibilità di convergenza su un candidato che possa pienamente rappresentare la Serie A".