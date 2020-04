tmw Serie A e riduzione stipendi, Montero: “Le tv hanno pagato e i calciatori si allenano”

“Riduzione stipendi in Serie A per l’emergenza Coronavirus? Da fuori è difficile dare un’opinione. Però è anche vero che le tv hanno pagato i diritti fino ad aprile”. Così a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’ex difensore della Juventus Paolo Montero, oggi allenatore della Sambenedettese. “Se a me calciatore di Serie A il club chiedesse di togliere parte dello stipendio per aiutare un collega di Serie C in difficoltà - continua Montero - lo farei volentieri. Ma altrimenti bisognerebbe valutare, perché se hai preso i diritti tv non dovresti chiedermi di tagliarmi lo stipendio. Magari si ricomincia. E poi faccio un esempio: i nostri calciatori non fanno lavoro tattico con me, ma ogni giorno si allenano da casa con il preparatore in video e quindi - conclude - continuano a lavorare”.