tmw Serie A, ipotesi stipendi di marzo a giugno. Ora palla a Spadafora: le ultime dall’assemblea

La Lega Serie A è compatta: c’è voglia di tornare a riprendere il campionato. Tra i temi trattati oggi la scadenza dei contratti al 30 giugno che dovrà necessariamente essere prolungata con una variazione della regola Noif. Si è parlato anche degli stipendi dei calciatori, se si riprenderà c’è l’idea di chiedere il rinvio delle scadenze federali a cominciare dallo stipendio di marzo che verrebbe pagato a giugno e si arriverebbe ad ottobre per completare il pagamento degli emolumenti della stagione in corso. Se si tornasse a giocare, pagando aprile i club compenserebbero luglio. Il 2 agosto per la fine del campionato è un termine perentorio, poi l’inizio del torneo 2020/2021 potrebbe slittare ad ottobre recuperando il ritardo con una serie di turni infrasettimanali così da finire in tempo per gli europei. Lavori in corso, la Serie A studia la ripresa. In attesa che il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, si assuma la responsabilità del suo ruolo e faccia chiarezza. In un senso o nell’altro...