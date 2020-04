tmw Serie A, protocollo d’intesa per il taglio degli stipendi: i dettagli

La Serie A d’accordo sul taglio degli stipendi. È quanto deliberato durante l’assemblea di oggi, che è ancora in corso. Protocollo d’intesa tra tutte le società il taglio degli emolumenti dal giorno della sospensione degli allenamenti per via del Coronavirus fino alla ripresa. Poi bisognerà capire quando e se riprendere il campionato. Ogni società comunque sarà libera di stabilire l’entità della riduzione dell’ingaggio ai suoi calciatori. La Serie A al lavoro per fronteggiare l’emergenza sanitaria che inevitabilmente diventerà anche economica.