tmw Serie A, ripresa allenamenti e stipendi: conference call con l’AIC, le ultime

vedi letture

Quando riprendere gli allenamenti e un accenno non approfondito sulla riduzione degli emolumenti ai tesserati se il campionato non dovesse riprendere. Questi gli argomenti di discussione oggi tra i club di Serie A e il Sindacato dell’Associazione Italiana Calciatori. Una conference call all’insegna della cordialità per una proficua risoluzione dei problemi che l’emergenza Coronavirus sta consegnando anche al mondo del calcio. Il termine ultimo per riprendere il campionato è quello del 9 maggio, con la ripresa degli allenamenti a pieno regime che potrebbe verificarsi intorno metà aprile (possibile che si scelga la linea dell’allenamento a secco, senza palla e con le precauzioni del caso prima di quella data se la situazione lo consentirà). Riprendendo il 9 maggio potrebbero esserci quattro turni settimanali e due infrasettimanali, lasciando spazio anche alle competizioni europee. Per poi proseguire alla stessa maniera anche nel mese di giugno. Tempistiche naturalmente subordinate all’evoluzione della pandemia Covid-19.

Oggi tra la Serie A e l’AIC anche un accenno all’eventuale riduzione degli emolumenti nel caso in cui il campionato non dovesse avere un seguito, ma le parti dovrebbero aggiornarsi nuovamente nella giornata di venerdì in videochiamata. Mentre per giovedì è prevista l’assemblea di Lega tra i club di A, sempre in conference call. Sul fronte pagamenti in B della parte lorda degli emolumenti (Irpef e tasse varie) le società hanno tempo per pagare gennaio e febbraio entro il 16 aprile. È rimasto, ovviamente, l’obbligo di pagare gli stipendi ai calciatori entro il termine del 16 marzo per non incorrere in penalizzazioni e questo vale per la Serie B come per le altre categorie.

Linea comune e voglia di collaborare, il calcio italiano studia le mosse per il futuro in conference call...