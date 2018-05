TMW - Sfida Scudetto sul mercato: Juve-Napoli, testa a testa per Perin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una stagione di sfide. Di incroci. Di veleni. L'ha spuntata la Juventus ma sul mercato, in ottica estate, lo scontro si rinnova. L'obiettivo dei bianconeri e del Napoli ha il nome e il cognome di Mattia Perin. Che l'infortunio ha fortificato nel carattere e pure nelle caratteristiche: l'estremo difensore del Genoa si conferma uno dei top del panorama italiano e può essere l'estate dell'addio al Grifone. Le due contendenti più avanti delle altre sono loro, Juventus e Napoli. Le prospettive sarebbero certo diverse, almeno ai blocchi di partenza: in casa bianconera, dopo l'avventura da secondo di Gianluigi Buffon, Wojchech Szczesny si appresta a un'annata da titolare. Perin sarebbe un primo in seconda, più che una riserva, ma al via la gerarchia sarebbe stabilita. Al Napoli, con Pepe Reina prossimo all'addio in regime di svincolo destinazione Milan, ecco che la storia sarebbe differente. Perin andrebbe a fare il titolare. E a sfidare, eventualmente, la Juventus. In un incrocio Scudetto che si fa caldo anche in ottica estate.