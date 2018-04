TMW - #SfidaScudetto, le dichiarazioni di tanti ex su Juve-Napoli

E' la gara che può decidere il campionato. Juventus e Napoli scendono in campo questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri hanno quattro punti di vantaggio e hanno vinto lo scontro diretto (0-1 al San Paolo) all'andata, per questo i partenopei di Maurizio Sarri non possono più fallire. Attraverso le frequenze di RMC Sport e le colonne di TMW, queste sono le parole di alcuni vecchi protagonisti dell'eterna sfida tra Juve e Napoli:

Stefan Schwoch, ex centravanti del Napoli: ”Mi aspetto una partita sicuramente bella, perché le squadre sono di altissimo livello. Il Napoli gioca molto bene e la Juve è una squadra che quando viene criticata trova sempre la partita perfetta, come ha fatto a Madrid contro il Real. Sarà una partita sicuramente più decisiva per il Napoli perché la Juve, anche in caso di sconfitta, resterebbe davanti. La squadra di Sarri, con una sconfitta, direbbe addio ai sogni Scudetto. Mi aspetto una gara difficile per entrambe le formazioni".

Sergej Alejnikov, ex centrocampista della Juventus: ”Le squadre cercheranno di dare il massimo, la Juve ha più chance perché ha due risultati su tre a disposizione mentre i partenopei devono per forza vincere. La Juve ha un'esperienza superiore rispetto al Napoli e in queste gare oltre a quel fattore conta anche la capacità di soffrire nei momenti difficili".

Inacio Pià, ex centravanti del Napoli: ”Per lo Scudetto è tutto aperto, non è mai stato chiuso. Il Napoli deve cercare di fare 15 su 15 e sperare che la Juve faccia un passo falso, non è impossibile. E' un campionato tutto da giocare, fino all'ultimo. Milik è un giocatore che in questo rush finale darà una grossa mano al Napoli, ti cambia il modo di giocare e ha una grande voglia di riscatto. Sicuramente è in forma, viene da gol importanti e può essere l'arma in più in questo momento".

Alessandro Orlando, ex difensore della Juventus: ”Con 4 punti ed uno scontro diretto da giocare, anche se in casa della Juve, qualche porta è ancora aperta per il Napoli".

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli: ”La squadra azzurra deve vincere e nel suo DNA non ha la gestione della partita. Dovrà andare a giocare il suo calcio, con velocità e dinamismo nelle azioni. Altrimenti non sarebbe il Napoli. La Juve rispetto al Napoli ha una rosa di gran livello ma nulla è certo. Higuain ad esempio a volte sbaglia gli appuntamenti importanti".

Massimo Palanca, ex attaccante del Napoli: ”Spero vinca il Napoli, ma può succedere di tutto. Milik? Si può sfruttare la sua freschezza. Si è 'riposato' abbastanza e ora può dare un bell'apporto. Ma non è solo questione di Milik”.

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus: "È una partita aperta a qualsiasi risultato, tutte e due le squadre possono vincere, hanno grandissimi campioni che possono risolvere il match. I risultati dell'ultimo turno ci inducono a pensare che sarà un bellissimo spettacolo".

Marco Baroni, ex difensore del Napoli: ”Sarà una partita bellissima. Il Napoli ha una grande opportunità, la Juve però gioca in casa ed è abituata a gestire queste partite. Sarà la gara perfetta per il Napoli per capire la sua crescita”.

Dino Zoff, ex portiere di Juventus e Napoli ed ex allenatore bianconero: ”Sarà una partita che potrà decidere il campionato. In caso di vittoria della Juventus, il gruppo di Allegri avrebbe praticamente chiuso la pratica per il tricolore. Mentre il Napoli, se dovesse riuscire a vincere allo Stadium, riaprirebbe ogni discorso per la vittoria finale. Ciò che sembra certo è che assisteremo a una partita combattutissima”.

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli: “Sarri ha fatto un grande lavoro. Cosa serve stasera al Napoli? Dovrà giocare una gara perfetta, sapendo che di fronte ci sarà la squadra più forte degli ultimi anni. Il Napoli non può sbagliare nulla, non credo che Hamsik possa partire in panchina a inizio gara. Zielinski è un giovane fortissimo, ha grande futuro. Però il Napoli, senza Hamsik, perde geometrie. Magari Marek non è brillantissimo in questo periodo, ma nei piedi ha quelle geometrie che servono al Napoli per fare il suo gioco”.

Davide Dionigi, ex attaccante del Napoli: “Se il Napoli dovesse perdere, il campionato sarebbe finito. Il pari non servirebbe a molto. È una gara fondamentale anche se la Juve, dal punto di vista delle pressioni, ha molto più da perdere. Il Napoli si gioca tutto, forse paradossalmente è più libero dal punto di vista mentale”.

Giuseppe Galderisi, ex attaccante della Juventus: "Sotto l'aspetto motivazionale, siamo al top. La Juventus ha la sua pressione, non può dare nulla per scontato. È una gara molto sentita, ci sarà molto equilibrio e la capacità di gestire alcuni momenti e alcuni episodi potrà fare la differenza. Il Napoli scenderà in campo col solito 4-3-3 per vincere allo Stadium con Hamsik e i centrocampisti titolari, oltre Mertens dall'inizio. Allegri non può rinunciare a Mandzukic”.