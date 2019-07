TMW - Shakhov si presenta: "Approdare a Lecce grande occasione per me"

Fonte: Dennis Magrì

Oltre a Romario Benzar, il Lecce oggi ha presentato alla stampa anche il centrocampista Yevhen Shakhov: "Approdare a Lecce per me era una grande occasione - ha esordito - ecco perché ho lasciato il PAOK. Giocare in Italia e con la maglia giallorossa mi stimolava. Conosco Tachtsidis, contro cui ho giocato in Grecia. Avevo preso informazioni sul club, ho parlato con Liverani: qui c'è una grande piazza lotteremo con le nostre forze per restare in A".

Sul ruolo: "Posso giocare ovunque in mezzo al campo: mezzala, regista. Non ho una posizione ben definita, sono eclettico".