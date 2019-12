Fonte: Dall'inviato allo Stadio Metalist, Kharkiv

Alan Patrick, centrocampista dello Shakhtar Donetsk già protagonista nella vittoria per 2-1 contro l'Atalanta dell'andata, ha parlato in conferenza stampa prima del match con i nerazzurri. "È stata una partita molto difficile, la squadra avversaria è molto compatta, lo stile di gioco è molto diverso da quello che di solito affrontiamo. Loro marcano ogni giocatore singolo, in ogni zona del campo, ma noi eravamo molto più forti, cogliendo un risultato di enorme importanza. Tutta la squadra è pronta per la partita di domani, abbiamo avuto il tempo per rifiatare".