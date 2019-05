TMW - Shevchenko: "Un giorno mi piacerebbe tanto allenare il Milan"

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

L'ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, ha parlato a margine dell'evento "Special Team Legends". Queste le sue parole raccolte da TMW: "Il calcio italiano è in crescita, spero che il Milan ce la faccia a raggiungere la Champions. Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, adesso ci sarà la partita decisiva, speriamo bene".

Credete molto in questa iniziativa?

"Molto, per questo è nata questa associazione. Il presidente Gravina ci ha dato tanto sostegno, spero sia solo all'inizio".

Cosa deve fare il Milan domenica?

"Per prima cosa deve pensare a vincere la sua partita, poi vedremo cosa succederà, ci sono tante possibilità".

Cosa pensa di Piatek?

"Ha fatto una grande stagione e credo che abbia un grande futuro davanti".

Gattuso deve rimanere al Milan?

"Secondo me sì, è un allenatore che in rossonero può fare tante belle cose. Ha fatto tutto quello che poteva fare, a fine stagione la società farà le sue scelta ma ha fatto davvero un grande lavoro".

Potrebbe esserci anche Shevchenko per il futuro della panchina del Milan?

"Questa società è da sempre nel mio cuore, ha fatto tanto per me, come i tifosi. Magari un giorno potrebbe succedere che possa toccare a me. Al momento sto lavorando per la Nazionale, sono molto impegnato nelle qualificazioni per l'Europeo. In futuro però mi piacerebbe tanto allenare il Milan".

Cosa pensa del lavoro di Maldini e Leonardo?

"Stanno facendo un grande lavoro, sono un grande team e spero che raggiungano un grande traguardo come la qualificazione in Champions League".