TMW - Siligardi in gol e si sfoga: "Fuori lista, un fulmine a ciel sereno"

Fonte: da Parma, Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Siligardi, attaccante del Parma, ha parlato in zona mista dopo la gara contro il Frosinone. "Sono tornato a giocare, mi è stata data questa possibilità. Sono contento della prestazione e del gol, mi dà fiducia e morale dopo quello che è successo. Mi prendo questo piccolo giorno di felicità. Cosa cambia col gol? Io son contento che il Parma riesca ad andare avanti in Coppa Italia, per compagni e mister. A me dà morale e fiducia per il futuro".

Quante possibilità ci sono che rientri in lista?

"Chiedetelo a Faggiano e Pizzarotti. Esser stato messo fuori è stato un fulmine a ciel sereno. Chiedetelo a loro, sapranno loro quel che devono fare. Io cerco di sfruttare le possibilità e di essere professionista in allenamento".

Viene da giorni difficili.

"Molto duri. Vedere i compagni allenarsi tutti i giorni, farlo con loro senza poterli aiutare la domenica, è la cosa peggiore che possa capitare quando sei in gruppo. Ero pronto per la gara di oggi, contento, ringrazio il mister perché mi fa allenare coi compagni".

Faggiano e Pizzarotti: non le ha parlato nessuno?

"No. Da quando mi han detto che ero fuori, non mi hanno detto più niente".

A chi ha dedicato il bacio?

"A mia moglie e mio figlio, sono il mio supporto e sanno cosa sto passando. Grazie a loro riesco a essere sereno fuori".

Ora quale sarà il futuro?

"Ho due anni e mezzo al Parma. La palla passa al Parma..."

E se arrivassero offerte?

"Ho voglia di giocare, come ho dimostrato oggi. Non voglio essere scordato, fuori lista, senza motivo. Vediamo che succede, la speranza è essere rimesso in lista, vediamo che succede a gennaio".