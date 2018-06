TMW - Simone Verdi è del Napoli: iniziate le visite mediche

Fonte: Dall'inviato, Dario Marchetti

Giornata di visite mediche per Simone Verdi. L'attaccante del Bologna da pochi minuti è arrivato a Villa Stuart, in compagnia di Nicola Lombardo (Direttore area Comunicazione del Napoli) per sottoporsi a visite mediche e poi sottoscrivere il contratto col Napoli.