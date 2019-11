TMW - Sirene argentine per Palomino. E l'Atalanta lo blinda fino al 2023

Fonte: Andrea Losapio

In Argentina, nelle ultime ore, il nome di José Luis Palomino dell'Atalanta è tornato a risuonare in ottica mercato. Lo scorso gennaio si era mosso con forza il Boca Juniors e proprio gli Xeneizes starebbero nuovamente pensando a lui per rinforzare la difesa di Alfaro già nella prossima sessione invernale. Un'idea di difficile realizzazione però, per il Boca come per le altre società interessate.

Palomino blindato dalla Dea - Nelle scorse settimane infatti la società orobica, per non avere brutte sorprese e per spazzare via dalla testa del giocatore eventuali tentazioni, ha deciso di rinnovare il suo contratto. Che da una scadenza fin troppo pericolosa nel 2020 è passato ad un rassicurante 2023. E proprio per questo motivo, immaginare un addio dell'argentino alla maglia atalantina, oggi appare esercizio decisamente complicato.